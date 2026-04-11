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Spettacolo

Piero Piccioni: architetto di glamour e suono che illuminò il cinema

Michele Boroni
©Getty

Oltre 300 colonne sonore per un compositore visionario che ha creato un’estetica sonora fatta di jazz elegante e cool, diventando un'icona globale celebrata da Tarantino e da dj internazionali, sconfiggendo l'ombra degli scandali a colpi di note. La sua musica fu la colonna sonora di molti film di Alberto Sordi

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