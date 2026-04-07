Un libro spiega perché ci innamoriamo della musica che ci piace

Dimmi cosa ascolti e ti dirò chi sei. Nel libro "Come sono, suona" Susan Rogers - leggendaria tecnica del suono di Prince - analizza le sette dimensioni delle canzoni che definiscono la nostra identità. Tra neuroscienza e psicoacustica viene smontato il mito del critico musicale: la nostra musica preferita è lo specchio biologico delle nostre emozioni più intime