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Spettacolo

Angine de Poitrine, un colpo al cuore dell’algoritmo

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Il duo canadese è diventato virale, dopo qualche anno di attività, trasformando complessità musicale ed estetica perturbante in un formato perfetto per i social. Ma dietro il successo c’è anche un altro fattore: la reazione, quasi istintiva, a un ecosistema sempre più dominato da musica generata dall’intelligenza artificiale. Oppure fotocopiata e stucchevole, pure se umana

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