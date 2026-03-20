Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Addio a Chuck Norris, i film, Walker Texas Ranger e i meme che lo hanno reso eterno

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

È morto Chuck Norris a 86 anni, icona dell’action e volto di Walker Texas Ranger. Ma il vero motivo per cui il suo nome non scomparirà mai non è il cinema: sono i meme. Dai set con Bruce Lee ai “Chuck Norris Facts”, la storia di come Internet lo ha trasformato in qualcosa che va oltre la morte. Ma perché proprio lui è diventato il primo mito globale della rete?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ