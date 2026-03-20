È morto Chuck Norris a 86 anni, icona dell’action e volto di Walker Texas Ranger. Ma il vero motivo per cui il suo nome non scomparirà mai non è il cinema: sono i meme. Dai set con Bruce Lee ai “Chuck Norris Facts”, la storia di come Internet lo ha trasformato in qualcosa che va oltre la morte. Ma perché proprio lui è diventato il primo mito globale della rete?