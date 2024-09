Ascoli Piceno ospita la terza edizione di Linus - Festival del Fumetto

La terza edizione coincide con l'avvicinarsi dei 60 anni della rivista linus, che verranno celebrati nel 2025, rappresentando un momento di grande rilevanza per il mondo della cultura fumettistica italiana. linus ha segnato una pietra miliare nel panorama editoriale, introducendo e valorizzando il fumetto come forma di espressione artistica e intellettuale e, a distanza di sei decenni, la sua influenza è ancora viva e risuona nelle generazioni di autori e lettori che hanno trovato nelle sue pagine uno spazio di riflessione e creatività. Il festival, in questo contesto, diventa non solo un luogo di celebrazione, ma anche un'occasione per riflettere sul percorso evolutivo del fumetto, dalla satira graffiante dei Peanuts fino alle nuove forme narrative contemporanee. Questo anniversario segna il continuo dialogo tra tradizione e innovazione in un'arte che, oggi più che mai, si dimostra capace di parlare alla complessità del presente, attraverso un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno diverse forme artistiche.



PROGRAMMA

Venerdì 27 settembre

Ore 10.00 Teatro Filarmonici

Appuntamento dedicato alle Scuole Primarie “Paperino, Pippo e Topolino. Dall’America all’Italia”.

Intervengono Alex Bertani direttore editoriale di Topolino e il fumettista Francesco Artibani.

Saluti istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) e Donatella Ferretti (Assessore alla Pubblica istruzione).

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 18.00 Teatro Filarmonici

Sandro Veronesi in dialogo con l’ospite Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti.

Saluti Istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) e Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme).

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 21.00 Teatro Ventidio Basso

Dialogo tra Cristina D’Avena e Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo.

Concerto di Cristina D’Avena e Gem Boy.

Saluti Istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno), Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme), Nazzareno Cappelli (Presidente Fondazione Ascoli Cultura) e Antonio Nicoletti (Direttore Generale APT Basilicata).

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Sabato 28 settembre

Ore 10.00 Teatro Filarmonici

Appuntamento dedicato alle Scuole Primarie con la lezione “Disegnando Paperino” in occasione del 90° anniversario di Paperino (nato ufficialmente il 9 giugno 1934).

Intervengono Alex Bertani direttore editoriale di Topolino e il fumettista Giampaolo Soldati.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 18.00 Pinacoteca Civica



Inaugurazione della mostra “Franco Matticchio. Qualche volta”. Progetto di allestimento di Luca Volpatti.

Intervengono Stefano Papetti, Vittorio Sgarbi e Franco Matticchio.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 21.00 Teatro Ventidio Basso



Sandro Veronesi in dialogo con l’ospite Gianni Pacinotti, in arte Gipi.

Concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti con la partecipazione speciale di Elisa Menini che disegnerà live.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Domenica 29 settembre

Ore 18.00 Teatro Filarmonici

Sandro Veronesi in dialogo con gli ospiti Olivier Guez e Jörg Mailliet per l’appuntamento intitolato “Il fumetto e la storia. La scomparsa di Josef Mengele”.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 21.00 Teatro Ventidio Basso



“De André e il fumetto”, un appuntamento dedicato a Fabrizio De André a 25 anni dalla scomparsa, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André Onlus.

Intervengono Dori Ghezzi, gli sceneggiatori e autori Francesca Serafini e Giordano Meacci e Vincenzo Mollica in video.

Concerto in anteprima assoluta di Alice dedicato a Faber “Alice canta De André”.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

