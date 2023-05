Italy for Movies e Sky Italia: l'accordo

Siglato al Festival di Cannes l’accordo di collaborazione su contenuti di film e serie tv ambientati nei territori del Paese Condividi

Italy for Movies, il portale nazionale dei luoghi e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva, e Sky Italia annunciano una nuova partnership per arricchire l'offerta di contenuti con i materiali delle nuove produzioni originali Sky. Con un protocollo d'intesa presentato quest'oggi al Festival di Cannes (LO SPECIALE), il portale promosso dal MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e gestito da Cinecittà in collaborazione con l'associazione Italian Film Commission e la media company si uniscono per la valorizzazione e promozione territoriale dell'Italia e del Made in Italy.

l'accordo Grazie all’accordo, non esclusivo e della durata di due anni, Sky arricchirà l’offerta di contenuti del portale Italy for Movies con materiali delle sue nuove produzioni: news dai set, backstage, video, interviste, curiosità sui luoghi delle riprese. Grazie a questo scambio, Italy for Movies potrà realizzare schede dei film e serie tv, nuovi itinerari di viaggio, fotogallery e altri contenuti redazionali. Con una finestra esclusiva e inedita su prodotti particolarmente attesi, le parole di autori e protagonisti, aggiornamenti, e un modo nuovo e accattivante di esplorare luoghi e bellezze d’Italia. italy for movies Italy for Movies vanta un database di circa 2.500 location italiane, un motore di ricerca e numerose schede interattive, il racconto aggiornato dei set, itinerari per esplorare la mappa d’Italia e pianificare un viaggio tra i luoghi più iconici dei film. In cinque anni è divenuto la ‘mappa’ del cinema italiano per professionisti e appassionati con un sito, un’app e una testata giornalistica che offre schede sugli incentivi alla produzione per girare in Italia, e tanti altri servizi per gli operatori di settore. Uno strumento aggiornato per i professionisti e una guida divertente per tutti, perché mai come in questo periodo l’Italia è tornata a essere un set a cielo aperto per film, serie tv e sempre più produzioni internazionali. Una rinnovata passione della comunità audiovisiva, che investe lo sterminato patrimonio di bellezza del Paese, e l’industria creativa, e rappresenta una punta di diamante della nostra offerta culturale al mondo.

la dichiarazione di chiara sbarigia "Siamo molto felici di poter annunciare la collaborazione con Sky Italia', commenta Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà. 'Collaborazione che ha l'obiettivo strategico di diffondere il portale Italy for Movies e renderlo sempre più uno strumento di attrazione e conoscenza del territorio italiano, oltre che collettore delle risorse e produzioni italiane. Il dialogo con i professionisti internazionali, in particolare statunitensi, ha registrato un aumento del 70% dei contatti, grazie anche alla preziosa collaborazione con ITA Los Angeles e il suo portale "Italy meets Hollywood"'.La Presidente Sbarigia ha annunciato infine la produzione di una serie documentaria per raccontare la varietà e la bellezza delle location italiane. la dichiarazione di antonella d'errico

“L’Italia offre una varietà di paesaggi che la rendono un set straordinario per moltissime storie. Non a caso Sky ha scelto il nostro Paese per moltissimi dei suoi Sky Original, contribuendo a far conoscere le meraviglie italiane nel mondo e la qualità delle produzioni realizzate nel nostro paese. Siamo molto felici di questa partnership con Italy for Movies e ci auguriamo che le immagini dei nostri set possano essere fonte di ispirazione per molti produttori e registi, italiani e internazionali” commenta Antonella d’Errico, EVP Content di Sky Italia.