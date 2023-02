Wanda Nara e Icardi insieme a Belve: "Speriamo per tutta la vita"

Wanda Nara, l’intervista a Belve

Wanda Nara è tra gli ospiti della prima serata di Belve, in onda martedì 21 febbraio (insieme a lei Ignazio LaRussa, Naike Rivelli e Anna Oxa). Nonostante la stampa la dia da tempo in crisi con Mauro Icardi, suo marito e padre delle sue figlie, la showgirl argentina si è presentata proprio insieme a lui. “Lui è mio marito e saremo, penso, per tutta la vita una famiglia” ha risposto, ad una Francesca Fagnani che non ha nascosto il suo stupore. “Quindi vi siete rimessi insieme?” le ha chiesto la conduttrice. “Sì, stiamo insieme. Non lo so se ci siamo rimessi insieme. Noi siamo sempre stati una famiglia, io ovviamente sono con Mauro da quasi dieci anni. Lui ne ha 29, quindi praticamente tutta la sua vita con me”: questa la risposta di Wanda Nara. Nel corso dell’intervista Wanda (che lavora come showgirl, ma che è anche l’agente di Mauro Icardi) ha parlato dei messaggi ricevuti da Keita Baldé, calciatore dello Spartak Mosca: "Quando mi arrivano un paio di messaggi, io ho sempre la confidenza con Mauro di dire 'Guarda chi mi ha scritto', soprattutto se lui conosce questa persona” ha raccontato, senza voler però svelare il contenuto di quei messaggi. Che, all’epoca, suscitarono l’ira della moglie di Keita (fece molto scalpore il suo post “Esistono le donne serie, sensibili, sincere e sensuali e poi esistono quelle donne chiamate Wacche, con la doppia w”). "Brutto. Capisco che a volte le donne invece di, magari, arrabbiarsi con la persona che hanno accanto, preferiscono arrabbiarsi con l'altra donna” ha commentato Wanda Nara.