Le voci di un coro di Bolzano in un film prodotto da Brad Pitt

Non c’è due senza tre, recita il detto comune e aggiungiamo noi per fortuna. Così un coro amatoriale della città di Bolzano è riuscito a piazzare un suo brano in film prodotto da Brad Pitt. Infatti, pensando che si trattasse di uno scherzo, per ben due volte il coro a cappella ha cestinato una mail con la richiesta di poter utilizzare una registrazione per un film. Solo il terzo tentativo degli americani di mettersi in contatto con i cantanti bolzanini ha avuto successo.