Ariana Grande bionda: è pronta per vestire i panni di Glinda in Wicked

La cantante, 29 anni, ha sfoggiato su Instagram un nuovo colore di capelli: un biondo platino molto diverso dal castano al quale ci ha sempre abituati. L'ultima volta che Ariana Grande si è fatta bionda è stata per il video di Thank u, next, ispirato al film Mean Girls. Il cambiamento, realizzato dall' hairstylist Francesco de Chiara , è motivato probabilmente da esigenze di lavoro. Ariana Grande, infatti, interpreterà Glinda, la strega buona del Mago di Oz, nel film Wicked. “Mi è piaciuto molto rivedere Wicked… una produzione fantastica! Mi ha fatto capire ancora una volta quanto desideravo interpretare Glinda prima o poi nella mia vita!” aveva scritto la popstar su Twitter.

Non poteva mancare tra le tinte più gettonate per le chiome autunnali il marrone castagna. Il cosiddetto “brunette” è tra i colori preferiti per chi adora la naturalezza e le palette cromatiche calde ed eleganti

Forse per il successo riscosso dal film Blonde, il biondo è una delle tinte di capelli più gettonate dell'autunno 2022. Si può scegliere in versione biondo platino oppure nella cosiddetta versione “dirty blonde”. L'ideale è mixare entrambe, come il biondo di questa foto

Wicked, cosa sappiamo del film

GUARDA ANCHE

Tutti i video di gossip

Attualmente Ariana Grande sta girando a Londra, e quindi per vedere il film bisognerà attendere il 2023. Wicked è un film musical, adattamento cinematografico dell’opera di Broadway ispirata al romanzo Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, a sua volta rivisitazione del romanzo del 1900 Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum. Inizialmente il libro di Maguire sarebbe dovuto diventare un film, ma poi si è deciso di realizzare un musical, con libretto di Winnie Holzman e musiche di Stephen Schwarz. Dopo 18 anni, lo spettacolo ha debuttato a Broadway nell’ottobre 2003 e continua ancora ad andare in scena. Alla regia, Jon M. Chu, subentrato a Stephen Daldry. La storia raccontata nel musical di Broadway ruota attorno all'amicizia tra le due streghe, Elphaba, la Malvagia Strega dell’Ovest, interpretata da Cynthia Erivo e Glinda, la Strega Buona del Nord che avrà il volto, appunto, di Ariana Grande. Elphaba nel film non è rappresentata come una strega malvagia, anzi: è una donna anticonformista e rivoluzionaria, caratterizzata dalla pelle verde e pronta a sfidare il potere del Mago di OZ. Glinda è una sua grande amica fin dai tempi dell’università di Shiz.