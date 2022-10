Viaggio nell’orologeria IWC, a Milano il lancio della nuova collezione

La collezione Top Gun dei Pilot’s Watches si arricchisce con nuovi modelli in ceramica bianca e ceramica verde. Al Salone dei Tessuti una presentazione esclusiva per scoprire i segreti della manifattura svizzera di Alta Orologeria.

E’ un vero e proprio viaggio nel mondo di IWC, brand leader di orologi di lusso, l’evento che ha presentato a Milano, nella suggestiva location del Salone dei Tessuti di via San Gregorio, le nuove collezioni PILOT ́S WATCHES. Protagonisti i due cronografi TOP GUN in ceramica colorata: Il Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe” con cassa in ceramica bianca e quadrante nero ed il Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Woodland” dotato invece di cassa in ceramica e quadrante verde scuro.

Accanto all’esposizione della collezione TOP GUN anche due nuovi modelli in Ceratanium® e ceramica nera presentati a Watches and Wonders, il salone dell’orologeria di Ginevra: il Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium®, primo cronografo da 41 mm totalmente in Ceratanium®, ed il Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN in ceramica di ossido di zirconio nera. Questi orologi esibiscono il design tecnico e orientato alle prestazioni che caratterizza i TOP GUN IWC sin da quando, nel 2007, il brand ha presentato il Pilot’s Watch Double Chronograph TOP GUN.

Un evento incentrato fondamentalmente sulla customer experience, attraverso il racconto delle ultime collezioni e attività esclusive IWC alla scoperta dei segreti della manifattura svizzera di Alta Orologeria.

Le IWC WatchmakingClass

Una presentazione unica nel suo genere perché gli ospiti, oltre ad aver provato e indossato le collezioni, hanno partecipato all’esclusiva IWC WatchmakingClass, un vero e proprio corso di orologeria. Guidati da un maestro orologiaio IWC, i partecipanti si sono cimentati nello smontataggio e rimontataggio di un orologio meccanico, toccando con mano il cuore dell’Alta Orologeria.

Una selezione di Alta Orologeria dal Museo di Schaffhausen

In occasione del lancio di questa nuova collezione è stata esposta, in via del tutto eccezionale, una selezione di Alta Orologeria e di preziosi segnatempo provenienti direttamente dal Museo di Schaffhausen, di proprietà dell’azienda. Inaugurato nel 2018 per celebrare il 150º anniversario di IWC, il museo è un luogo in cui tradizione artigianale e tecnologia si uniscono per produrre casse, parti dei movimenti ed il loro assemblaggio. In una struttura trasparente di 14.000 metri quadrati ispirata ai padiglioni delle esposizioni moderniste, il Manufakturzentrum offre un’esperienza di visita unica, di persona ma anche virtualmente. Durante la visita, accompagnati da un esperto di settore, è infatti possibile vedere da vicino l’elaborata ingegneria e la sofisticata artigianalità necessarie alla creazione di ciascun segnatempo Schaffhausen. Un’esperienza straordinaria per gli appassionati di orologeria.