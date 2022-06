Piqué e Shakira, voci di crisi: dietro ci sarebbe un tradimento di lui

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il mormorio non è di oggi. Da tempo si sussurra, e nemmeno troppo velatamente, che tra Shakira e Gerard Piqué l'amore non fosse proprio ai massimi storici. Ora ci sarebbe una conferma. Secondo Mamarazzis, il podcast del quotidiano catalano El Periodico, Shakira avrebbe scoperto il tradimento del difensore del Barcellona con una ventenne bionda. Pare che non ci sia margine di recupero, che la popstar abbia deciso di chiudere la storia. La coppia, che sta insieme da 12 anni e ha due figli, è tra le più invidiate. O forse era.