Serena Autieri e Michelle Hunziker, la gag sul Covid a scuola VIDEO

La showgirl ha toccato uno dei temi più attuali della stagione: le famiglie alle prese con i casi di positività al virus nelle scuole

Amata dal pubblico di ogni età, e da sempre molto apprezzata dalle donne, con l'ultima gag postata sui social, Michelle Hunziker ha definitivamente raccolto il consenso delle mamme, alle prese con le regole legate al contenimento del Covid nelle scuole. Nello sketch la showgirl, affiancata da Serena Autieri, risssume in poco più di un minuto le problematiche legate alla quarantena dei ragazzi che frequentano la scuola. I risvolti, come mostrano i consensi al video diventato in breve tempo virale, sono esilaranti.

La gag sul Covid a scuola Michelle Hunziker e Serena Autieri sono ufficialmente la coppia comica al femminile più amata sui social e il video postato su Instagram, con l'ironico scambio di battute sulle norme (non sempre di facile comprensione) che regolamentano l'accesso in aula per i ragazzi in questi turbolenti mesi di pandemia, è anche l'ennesima prova della versatilità delle due interpreti. Michelle e Serena si dimostrano a proprio agio nell'uso dei social media nella maniera più apprezzata dagli utenti, quella delle gag comiche. Dotate naturalmente di un'indole brillante e spontanea, le due star dello spettacolo nostrano hanno suscitato le reazioni divertite delle mamme e dei papà, da mesi attenti a ogni minima variazione delle misure precauzionali che hanno accompagnato il rientro a scuola in presenza degli alunni. La gag dimostra come sia impegnativo star dietro a ogni singolo caso di positività al virus, facile immedesimarsi nella coppia Hunziker-Autieri.