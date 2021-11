Tiffany e Supreme insieme: il teaser che annuncia la collaborazione

La collaborazione tra Tiffany e Supreme

I modelli pubblicati sul profilo Instagram di Tiffany e Supreme - dove è comparso anche un video che celebra la collaborazione - portano la scritta "Please return to", così come il badge di Supreme, "New York", in riferimento alle radici americane dei due brand, senza dimenticare "925", la firma dell'argento sterling di Tiffany. La collaborazione testimonierebbe la volontà del leader dei gioielli di diversificare la propria produzione sotto il suo nuovo slogan: "This is Not Your Mother's Tiffany".