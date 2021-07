Antonino Cannavacciuolo: apre il nuovo ristorante sul Lago D’Orta

“Cannavacciuolo by the Lake” apre i battenti a Pettenasco, sul Lago d'Orta. Il nuovo ristorante dello chef stellato, è situato all'interno del nuovo resort "Lacqua by the lake"

Apre finalmente i battenti in quel di Pettenasco il nuovo ristorante di Antonino Cannavacciuolo, il locale si trova all'interno del nuovo resort sempre sul Lago d'Orta, "Lacqua by the lake". Qui, in questa romantica cornice si trovano 16 appartamenti con vista lago mozzafiato o giardino e il beach club con cucina, piscina esterna e due attici con Jacuzzi. Un vero e proprio paradiso terrestre in cui godersi un sano relax all'insegna dell'eccellenza e dell'ospitalità. Nel cuore della riviera ortese, "Il lago d’Orta è un luogo del cuore e vivere un territorio speciale in maniera unica è il leit motiv della nuova Casa al Lago di Cinzia e Antonino Cannavacciuolo". Lasciarsi coccolare immersi nella natura è un'esperienza impagabile, "una vacanza esperienzale", come si legge sul sito del resort.



Il ristorante è aperto agli ospiti del resort, ma anche agli ospiti esterni, propone menu diversi durante la giornata ed è possibile scegliere dove consumare i pasti tra un tavolino all’aperto o sotto il porticato. La privacy è massima, l'impatto sull'ambiente zero. Lo chef stellato non mancherà di stupire con le sue ricette autoriali e i suoi piatti capolavoro, omaggio al territorio che lo accoglie e alle sue origini.

