Pitti Immagine Uomo 2021 a Firenze: le date e le sfilate più attese

E’ nel palazzo dove abitò Lorenzo il Magnifico che si brinda alla ripartenza di Pitti Uomo. 100esima edizione per questa importante manifestazione internazionale che apre oggi, finalmente dal vivo dopo due edizioni solamente on line, e che segna ben 50 anni di storia della moda italiana. Un’edizione speciale, quindi, e non solo perché festeggia il suo centesimo compleanno, ma anche perché si tratta della prima fiera in presenza in Italia dai tempi pre Covid (AGGIORNAMENTI).

“Un brand che è un patrimonio di valori, di saper fare. Pitti Uomo è una manifestazione internazionale unica della moda maschile”, ha detto il sindaco Dario Nardella durante la conferenza stampa di apertura a Palazzo Vecchio. “Non ci aspettavamo di fare gli stessi numeri del 2019, ma quello che conta è ricominciare. Conta rinascere.”

“Il Paese vi è grato, la moda è uno dei settori più rappresentativi e oggi qui si incrociano due dei comparti che più hanno patito a causa della pandemia: quello della moda, appunto, e quello delle fiere e dei congressi. Quindi oggi diamo un importante segnale di rinascita” ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. “La moda genera un fatturato di 80 miliardi, e il tessile rappresenta il 78% delle esportazioni europee. E’ un settore vivace, variegato e prezioso da proteggere e sostenere.”

Pitti Uomo, ma anche Bimbo e Filati. I tre settori insieme in un’unica kermesse. E poi tre giorni al posto dei quattro canonici, circa trecento brand invece degli oltre 1500 a cui la fiera ci aveva abituati, ma la sua presenza è un importante segnale di ripartenza, non solo per Firenze ma per l’Italia intera.

Degli oltre 300 marchi in Fortezza, il 29% proviene dall’estero. Special Guest di quest’edizione il designer sudafricano Thebe Magugu che presenta in anteprima una speciale collezione uomo con un evento all’interno dello spazio degli Archivi della Fortezza da Basso.