La star ha negato categoricamente ciò di cui la modella e ballerina l'ha accusata in un video su TikTok, ossia di averla presa in giro per come ballava. I fatti risalirebbero al 2015, anno in cui Victoria Vanna ha ballato nel videoclip di "Ice Cream Man" di Tyga, l'allora fidanzato di Kylie Jenner. La risposta della celeb è arrivata poco dopo la pubblicazione della "video-confessione": ha scritto su Instagram che non è mai accaduto niente del genere

Kylie Jenner ha negato le accuse di bullismo che le ha rivolto la modella e ballerina Victoria Vanna. Quest'ultima ha accusato la star di averla presa in giro nel 2015, rivelandolo poche ore fa in un video di TikTok (che è stato poi condiviso dall'account di Instagram della famosa società di media The Shade Room). La modella è protagonista di una sorta di "video-confessione" in cui rivela di quando Jenner e due amiche l'avrebbero derisa per il suo modo di ballare durante le riprese del videoclip di Ice Cream Man di Tyga. Le amiche accusate assieme alla celeb sarebbero Stassie Karanikolaou e Jordyn Woods, anche loro colpevoli di aver sbeffeggiato Victoria Vanna, almeno secondo quanto riportato da quest'ultima (e smentito da Jenner). “Kylie era sul set. Non appena sono uscita, Kylie mi ha guardata dall’alto in basso, sussurrando e indicandomi e prendendomi in giro per il mio modo di ballare. […] Ero entusiasta all’idea di incontrarla ma poi mi sono sentita vittima di bullismo senza motivo. Tutti mi dicevano di non preoccuparmi perché faceva così con tutti sul set. Anche gli amici di Tyga mi hanno detto che tende a intimidire. Questa è stata la mia esperienza e ho deciso di condividerla ora perché non me ne frega niente”, queste le parole di Victoria Vanna nel video su TikTok in cui si confessa.

La ballerina era impegnata sul set del videoclip "Ice Cream Man" di Tyga



approfondimento

Kylie Jenner, le foto da oltre 8 milioni di like

I fatti risalgono al 2015, quando Victoria Vanna si trovava sul set del videoclip "Ice Cream Man" di Tyga durante le riprese.

Scritturata come una delle ballerine del video del rapper, il suo modo di muoversi avrebbe attirato la derisione dell'allora fidanzata del musicista e delle amiche.



Dal 2014 al 2017 Kylie Jenner ha avuto una relazione con Tyga, quindi in quell'anno era effettivamente impegnata con lui.

Il motivo per cui, a distanza di sei anni, Victoria Vanna è uscita allo scoperto rivelando quell'episodio? In qualche modo per metabolizzarlo, a sua detta, ora che finalmente quell'esperienza "brucia" meno. Anzi: "ho deciso di condividerla ora perché non me ne frega niente", ha specificato.

Con le sue parole non sembrerebbe voler rivalersi su Jenner, come ci tiene a sottolineare, essendo inoltre passati così tanti anni e così tanta acqua sotto i ponti (non che un episodio di bullismo debba comunque mai cadere in prescrizione, anche solo moralmente. Ogni manifestazione di questo tipo di violenza è sempre da criticare, punire e assolutamente da non sottovalutare mai).

Non mancano i commenti su Instagram di detrattori di Victoria Vanna che insinuerebbero un tentativo di attirare l'attenzione su di sé. Ci sono tuttavia anche molte parole di sostegno e manifestazioni di solidarietà nei confronti della ballerina.