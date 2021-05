L’attrice, insieme al collega Ciro Priello, racconta di essere stata allontanata dal tavolo della Nazionale Cantanti dal direttore generale Gianluca Pecchini, durante la cena ufficiale. "Non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole". La replica in una storia su Instagram poi scomparsa: "Mai fatto discriminazioni, non accettiamo arroganza e minacce"

“Sei una donna, tu non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole”. Aurora Leone, convocata a partecipare alla partita di beneficenza tra Nazionale Cantanti e Campioni per la Ricerca di stasera, durante la cena pre match è stata invitata a lasciare il posto che occupava al tavolo della Nazionale cantanti, non perché esponente dell’altro team ma perché donna. Questo è quanto denunciato dalla giovane attrice, comica casertana di 22 anni membro del collettivo comico The Jackal, nelle storie di Instagram con accanto il collega Ciro Priello, altro membro dei The Jackal, vincitore della prima edizione italiana di "LoL".

La denuncia su Instagram



“Io non sono l’accompagnatrice di Ciro, sono stata convocata”, spiega Aurora a Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti che le chiedeva di spostarsi a un altro tavolo. Secondo la ricostruzione la risposta è stata: “Non mi far spiegare perché non puoi stare qui, alzati!”. Leone continua affermando di aver fatto presente anche a un altro membro dell’organizzazione che le si era avvicinato di avere una convocazione e di aver anche dato la taglia per i completini sportivi da indossare in campo. La risposta: “I completini te li metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano”. Aurora e Ciro raccontano di essere stati cacciati dall’albergo, a nulla è valsa la solidarietà di alcuni dei cantanti presenti all’accaduto tra i quali Eros Ramazzotti, tantomeno le scuse del Presidente della Fondazione Piemontese per la ricerca contro il cancro. Leone e Priello pur sostenendo il progetto che nasce per raccogliere fondi a scopo benefico, non parteciperanno all’evento in programma all’Allianz Stadium di Torino, perché a loro dire sono stati cacciati. I due attori chiedono di donare alla ricerca, bollando l’accaduto come una questione assurda, e medievale.