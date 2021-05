Teatro alla Scala, nuovo caso di Covid: sospesa "L'italiana in Algeri"

Nuovo caso di positività al Covid-19 al Teatro alla Scala, dopo che lo scorso 7 dicembre il teatro aveva dovuto cancellare in corsa la Lucia di Lammermoor dell'inaugurazione per un focolaio di Coronavirus nel coro. È stata dunque sospesa la rappresentazione dell'Italiana in Algeri, in programma il prossimo 25 maggio. Lo spettacolo era destinato agli abbonati e ai possessori di pass under 30 e sarebbe stato anche trasmesso in streaming sui canali del Teatro: chi aveva già il biglietto, si legge in una nota, riceverà comunicazione dell'eventuale nuova data di spettacolo e potrà chiedere il rimborso.