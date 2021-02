Morto Luigi Albertelli, paroliere di Mina e autore di sigle tv

E' morto Luigi Albertelli, paroliere che in cinquant'anni di carriera ha scritto per Mina, Milva, Iva Zanicchi, autore delle sigle di 'Ufo Robot' e di 'Furia' Aveva 86 anni, era originario di Tortona in provincia di Alessandria. La notizia l'ha data su Facebook la cantante Tania Furia con la quale - grazie al cognome – aveva collaborato di recente: "Una brutta notizia - ha scritto sulla sua pagina social -: Luigi Albertelli, importante autore di musica italiana, autore televisivo e di famosi jingle pubblicitari, ci ha lasciati. Era il mio maestro, anche se non amava essere chiamato Maestro. Lui era Luigi. Mi ha insegnato tanto. Aveva cuore, forza, e una creatività prorompente. Mando un abbraccio ai suoi cari. E uno lo tengo per me, perché Luigi mi mancherai tantissimo. Grazie. Come te nessuno mai! Voglio immaginarti come Goldrake "Tra le stelle sprinta e va!".