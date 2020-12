Coronavirus, lutto per Paola Perego. Morto suo padre Pietro

E' mancato all'affetto dei suoi cari papà Pietro, l'uomo, 90 anni compiuti lo scorso 8 marzo, aveva contratto il Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) così come sua moglie Alice, 84 anni. Alcune settimane fa Paola Perego aveva espresso la sua preoccupazione per i genitori lontani residenti a Milano e lei a Roma "vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”. A fine ottobre la conduttrice stessa aveva raccontato di aver contratto il Covid-19 in occasione della presentazione della sua trasmissione Il filo rosso su Rai2. La notizia della morte è stata resa nota dalla sua agenzia Arcobalenotre, creata con il marito Lucio Presta. Le condoglianze su Twitter. Il grave lutto per la perdita dell'amato genitore arriva poche ore dopo "la cartolina natalizia" pubblicata da Paola Perego sul suo profilo Instagram.