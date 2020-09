Mandy Moore di "This Is Us" incinta: l'annuncio su Instagram

L’attrice e cantautrice ha annunciato la sua gravidanza: si tratta del primo figlio, per lei e per il musicista Taylor Goldsmith

La cantante e attrice, sulle scene sin da quando aveva 14 anni e protagonista della riuscita serie tv “ This Is Us ”, aspetta un figlio dal marito. Sarà un maschietto, e sarà il loro primo bimbo.

L’amore di Mandy e Taylor Goldsmith

Per Mandy Moore, Taylor Goldsmith è il secondo marito. Dal 2009 al 2015 l’attrice è stata infatti sposata con il cantautore Ryan Adams. Poi, l’incontro con Taylor e le nozze nel 2018.

Chitarrista dei Dawes, Taylor ha conosciuto Mandy sui social. «Ho scattato una foto al loro album e l’ho pubblicata su Instagram. In qualche modo Taylor l’ha vista e mi ha scritto. Così abbiamo iniziato a scambiarci mail, poi siamo usciti insieme e tutto il resto. Grazie Instagram, per avermi aiutato a trovare il mio fidanzato!» ha scherzato, nel corso di un’intervista a Vanity Fair.

Un amore, questo, che l’ha colta di sorpresa. Come tutto nella sua vita. Quando Mandy Moore aveva 23 anni, sua mamma ha lasciato il papà: si era innamorata di una donna. E, negli anni successivi, i suoi fratelli hanno fatto coming out. «Nessuno nella mia famiglia nasconde chi è realmente, non ci sono segreti nella nostra vita. E amo e sostengo mia madre e i miei fratelli con tutto il mio cuore. Niente mi rende più felice di chi vive la propria esistenza in modo autentico, e di chi sceglie l’amore. Se qualcuno riesce a trovarlo, io sono dalla sua parte» ha detto in proposito.

Mandy e Taylor si sono sposati nel 2018 nel giardino della loro casa, a Los Angeles. Tra gli invitati molti nomi noti: Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz.

Mandy Moore e “This Is Us”

La sua carriera, Mandy Moore l’ha iniziata come cantante. Per un periodo, quando era molto giovane, la stampa l’ha definita “la clone di Britney Spears” (FOTO). Poi, nel 2001, l’esordio cinematografico in “Pretty Princess” al fianco di Anne Hathaway e Julie Andrews.

Con quel successo che ha sempre corso su di un binario parallelo, tra dischi di platino e film riusciti, Mandy Moore è un volto amatissimo della musica e del grande schermo. Ma non solo: è anche Rebecca di “This Is Us”, serie NBC molto amata. Sul set recita al fianco di Milo Ventimiglia, che interpreta suo marito e che è un suo grande amico. «Io e Mandy abbiamo questa tradizione. Guardiamo tutti gli episodi insieme e piangiamo ogni volta. Lo show ci ricorda sempre di quell’umana qualità che noi tutti abbiamo di provare emozioni e compassione. E c’è da sapere che Dan Fogelman non ha paura di essere sdolcinato. E non lo sono neanche io. Penso che ne abbiamo bisogno, come cultura, come Paese, come persone» ha dichiarato lui.