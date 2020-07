Jessica Simpson dimagrita: si mostra coi jeans di 14 anni fa

I 40 anni di Jessica Simpson

L’arrivo dei 40 anni è stato accolto con grande entusiasmo da Jessica Simpson che, prima di indossare vecchi jeans, aveva condiviso un’altra foto su Instagram mentre balla in bikini e con in testa un cappello da cowboy. Nella didascalia ha espresso tutta sua felicità: "YEE-HAW ai miei ultimi giorni negli anni '30". Un grande momento per Jessica Simpson che nel 2020 ha pubblicato il suo libro “Open Book”, una raccolta di segreti, aneddoti e curiosità sulla sua vita. Oltre al racconto delle sue relazioni con John Mayer e l’ex marito Nick Lachey, Jessica Simpson ha anche raccontato della pressione che sentiva dal mondo di Hollywood quando si faceva riferimento al suo peso.

Jessica Simpson, la dieta e la nuova vita

Nelle pagine del libro rivela infatti di aver preso pillole dimagranti per 20 anni. La scelta venne fatta dopo che il produttore discografico Tommy Mottola le aveva imposto di "perdere 15 chili" quando aveva 17 anni. "Pensavo fosse per la mia voce. Non sapevo che tutto facesse riferimento al mio look e a come apparivo", ha rivelato in un’intervista per presentare il suo libro. "È stato straziante e, insomma, mi sono punita per questo. Ho preso pillole dimagranti. Ogni volta che salivo sul palco, ogni volta che uscivo dalla porta mi sembrava di risentire quelle sue parole e non riuscivo a toglierle dalla mia testa". In un’intervista sul magazine People, Jessica Simpson aveva spiegato che ogni giorno cammina per 5 chilometri, spesso insieme al marito e ai figli, sia per rimettersi in forma sia per “liberare la mente e ritrovare la concentrazione”. Tanti anche i post su Instagram che raccontano la sua vita salutista: “Sto mangiando in maniera molto sana e ho scoperto di amare molto il cavolfiore. Chi avrebbe mai detto che può sostituire praticamente tutto?”.