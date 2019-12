di Matteo Rossini

Il sogno è finalmente diventato realtà. Nelle ultime settimane i fan di Star Wars sono stati conquistati dalla “versione bambina” di uno dei personaggi più iconici della saga, di chi stiamo parlando? Ovviamente del tenero Baby Yoda.

“The Mandalorian” è la serie TV in onda in questo periodo sul suolo a stelle e strisce sulla piattaforma Disney+. Gli episodi trasmessi hanno presentato al grande pubblico i protagonisti, tra questi “The Child”, soprannominato successivamente dai media Baby Yoda.

Il personaggio ha subito fatto centro nel cuore di migliaia di persone diventando protagonista di video, meme e post divertenti sui social network, i motivi? La sua inarrivabile tenerezza e il suo aspetto dolce e simpatico allo stesso tempo.

Baby Yoda: il peluche che ha conquistato tutti

Nei giorni scorsi numerosi fan hanno sperato nella commercializzazione di prodotti riguardanti Baby Yoda e ora il sogno è finalmente diventato realtà. Infatti, da poche ore lo shop online della Disney ha messo a disposizione un’intera gamma di prodotti dedicata proprio al piccolo.

L’attenzione si è immediatamente concentrata sul peluche, disponibile a 24,99 dollari, tanto da mandare in tilt il sito, tornato poi a funzionare dopo qualche minuto. Al momento gli utenti possono acquistare soltanto un peluche a testa e la consegna avverrà a partire dal 1° aprile 2020.

Baby Yoda: gli altri prodotti in vendita

Tuttavia, il peluche di Baby Yoda non è l’unico prodotto che ha conquistato il pubblico, infatti il portale Disney ha messo a disposizione anche altri numerosi gadget ispirati a Baby Yoda: dalle felpe alle t-shirt passando per tazze, borse e cover per smartphone, insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!