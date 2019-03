L’annuncio è arrivato direttamente dagli account ufficiali di Victoria’s Secret: c’è un nuovo Angelo in città e risponde al nome di Barbara Palvin: ungherese, classe 1993, occhi verdi da cerbiatta e pioggia di capelli castani.

La scoperta e le prime copertine

Scoperta dalla IMG Models a soli 13 anni, mentre camminava per le strade della sua città (Budapest), Palvin ha girato il suo primo editoriale per Spur Magazine in Giappone, trasferendosi successivamente in Asia dove ha continuato a posare per vari servizi fotografici.

In pochi anni, ha saputo farsi strada nel fashion system, apparendo in parecchie riviste di settore: «L’Officiel», «French Revue de Mode», «Elle», «Glamour», «Vougue» e «Harper’s Bazaar».

Il debutto in passerella e come testimonial

Parallelamente è avvenuto anche il suo debutto in passerella: con Prada, durante la settimana della moda nel febbraio 2010, che ha dato il là alle sfilate per i brand più importanti (Chanel, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Vivienne Westwood, Miu Miu, Etro e Calvin Klein).

Da lì a poco, è stata la volta delle campagne pubblicitarie, a partire dalla Pre-Fall 2011/2012 di Chanel e dalla H&MAuthentic Collection F/W 201, assieme a Cara Delevingne e Simon Nessman. Nel febbraio dello stesso anno viene scelta come testimonial da L'Oréal, diventando - a 19 anni - l’ambasciatrice più giovane, mentre nel marzo 2016 - ed è forse, fino a oggi, il suo incarico più importante - viene scelta da Giorgio Armani come testimonial della fragranza Acqua di Gioia e dei nuovi profumi Air di Gioia e Sun di Gioia.

Il capitolo Victoria’s Secret

In mezzo, nel 2012, c’è stato l’incontro con Victoria's Secret, per cui ha sfilato nell’ormai famosissimo fashion show di fine anno a supermodelle l del calibro di Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr e Adriana Lima. Un’esperienza che ripeterà nel 2018 e - presumibilmente - pure da qui in avanti.

«È il momento più alto della mia carriera» ha raccontato la modella al magazine People. «Quando avevo 13 anni, ho visto il Victoria's Secret Fashion Show e mi sono detta 'un giorno arriverò lì'. Adesso sento che ero destinata a fare questo». Si tratta, in generale, della prima volta per una modella ungherese.