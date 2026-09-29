Il leader di Avs ha commentato le parole del vicepremier all'indomani della sentenza sulla morte del giovane ricercatore ucciso in Egitto nel 2016. Tajani aveva commentato che la sentenza è "limitata" e quindi il Governo attende piena luce sulla vicenda
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