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Processo Giulio Regeni, Fratoianni: "Tajani dovrebbe solo dimettersi"

Politica
©Ansa

Il leader di Avs ha commentato le parole del vicepremier all'indomani della sentenza sulla morte del giovane ricercatore ucciso in Egitto nel 2016. Tajani aveva commentato che la sentenza è "limitata" e quindi il Governo attende piena luce sulla vicenda

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