Sky Cube 08/09 - La vittoria dell'AfD può aiutare Vannacci?

L’Europa è in allarme per l’avanzata dell’AfD in Germania. Un vero e proprio terremoto politico, le cui scosse di assestamento si avvertono anche nel nostro Paese, soprattutto in vista della campagna elettorale. I partiti della maggioranza tenderanno a radicalizzarsi, inseguendo Futuro Nazionale di Vannacci, o al contrario rivendicheranno una collocazione moderata? Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna, Pierfrancesco Ferrara e Lorenzo Pregliasco di Youtrend.