Campo largo, unità sul programma ma nodo leadership

Le forze del centrosinistra si dicono compatte contro l'avanzata dell'estrema destra in Europa, dopo il successo dell'AfD in Sassonia. La segretaria del PD Elly Schlein indica la roadmap in vista delle politiche: prima il programma, poi le primarie, assicurando che il partito sarebbe pronto in caso di voto a maggio. Giuseppe Conte (M5S) rivendica le convergenze su lavoro, ambiente e conflitto di interessi e definisce irresponsabile la corsa al riarmo, mentre Matteo Renzi propone un "contratto alla tedesca" e Nicola Fratoianni chiede di cambiare radicalmente rotta. Resta sullo sfondo il nodo più delicato, quello della leadership della coalizione.