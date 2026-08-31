Di Battista ricoverato a Cuba, medici italiani all'Avana

L'équipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma e Sara Lauhasnia, compagna di Alessandro Di Battista, sono arrivate all'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Ameijeiras. I medici valuteranno le sue condizioni e il possibile rientro in Italia. Trasferito nella capitale dopo un primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara per forti dolori alla testa, Di Battista non ha ancora una diagnosi certa. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto fiducioso su un rientro nei prossimi giorni; l'ex parlamentare ha però rifiutato il volo di Stato, riservandosi altre soluzioni.
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