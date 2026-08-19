Sky TG24 Timeline - La questione migranti e il caso Ranucci

La questione migranti continua a dominare il dibattito politico interno ed europeo, ancor più dopo l'annuncio di Berna che la Svizzera, così come già la Germania, rimpatrierà in Italia i migranti approdati in prima battuta nella Penisola e poi trasferitisi nel Paese elvetico. Procedono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci: la prossima settimana Valter Lavitola potrebbe incontrare i giudici del Tribunale del Riesame mentre i quattro esecutori materiali hanno chiesto per la prima volta di essere sentiti dai magistrati della Dda di Roma; intanto il conduttore di Report , tornato a farsi vedere in pubblico a Lavarone per la promozione di un suo libro, continua a difendere il suo operato, a partire dalla conduzione del programma Report. Con Rita Lofano, Direttrice AGI; Lorenza Ghidini, Direttrice Radio Popolare; Bianca Giammanco, Sky TG24.