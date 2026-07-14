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Sky Cube 14/7 - Legge elettorale e preferenze, gli scenari

Politica

La legge elettorale approda alla Camera, con la maggioranza che trova la quadra sulle preferenze. Che cosa potrebbe accadere adesso e quali sono gli scenari possibili? Partiamo da qui allo Sky Cube con Tonia Cartolano, Marco Di Fonzo, responsabile della redazione politica di Sky TG24 e Lorenzo Pregliasco di Youtrend

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