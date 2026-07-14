La legge elettorale approda alla Camera, con la maggioranza che trova la quadra sulle preferenze. Che cosa potrebbe accadere adesso e quali sono gli scenari possibili? Partiamo da qui allo Sky Cube con Tonia Cartolano, Marco Di Fonzo, responsabile della redazione politica di Sky TG24 e Lorenzo Pregliasco di Youtrend
Prossimi Video
Sky Cube 14/7 - Legge elettorale e preferenze, gli scenari
Politica
Eurovision, Burgas e Sofia in finale per ospitare il contest
Musica
Hollywood a Roma, Robert De Niro: fidatevi del vostro istinto
Spettacolo
Bruxelles, incendio in un cantiere: vittime e dispersi
Mondo
Ultima parata del 14 luglio per Emmanuel Macron
Mondo
Urso sulla crisi dell'auto: "Riforme a livello Ue"
Economia
Legge elettorale: pesano coalizioni e premio di maggioranza
Politica