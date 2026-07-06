Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Live In, Piantedosi: "Remigrazione? Slogan da Vannacci"

Politica

Il ministro dell'Interno è sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber per Live In Milano

 

Futuro Nazionale nel programma parla di rimpatriare oltre 3 milioni di persone, è possibile? "Innanzitutto tre quarti degli italiani non riescono a capire la sostanza del termine remigrazione", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul palco di Live In Milano. "Neanche io capisco cosa significhi, al di là del messaggio politico, rispetto a quello che già si fa. Si parla di milioni di cittadini che sono in condizione di regolarità, se uno dice 'devo ridurre la quota di cittadini non italiani' io non capisco perché e non credo siano queste persone il problema del Paese. Mi sembra uno slogan". Poi ha precisato: "Quando siamo arrivati al governo avevamo 157mila arrivi e 5 mila rimpatri, oggi abbiamo 14mila nuovi arrivi irregolari e sono raddoppiati i rimpatri".

Prossimi Video

Live In, Tajani: Dichiarazioni Trump si commentano da sole

Politica

Live In, Mossa: "PMI2Change crea ponte imprese-capitali"

Economia

Live In, Bonomi a Business: Export Italia verso Usa aumenta

Economia

Operazione Europol, 27 arresti per rete aggressioni sessuali

Mondo

Vasti incendi in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia

Mondo

Roberto Vecchioni, il matrimonio della figlia Francesca

Spettacolo