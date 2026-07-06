Live In, Piantedosi: "Remigrazione? Slogan da Vannacci"

Futuro Nazionale nel programma parla di rimpatriare oltre 3 milioni di persone, è possibile? "Innanzitutto tre quarti degli italiani non riescono a capire la sostanza del termine remigrazione", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul palco di Live In Milano. "Neanche io capisco cosa significhi, al di là del messaggio politico, rispetto a quello che già si fa. Si parla di milioni di cittadini che sono in condizione di regolarità, se uno dice 'devo ridurre la quota di cittadini non italiani' io non capisco perché e non credo siano queste persone il problema del Paese. Mi sembra uno slogan". Poi ha precisato: "Quando siamo arrivati al governo avevamo 157mila arrivi e 5 mila rimpatri, oggi abbiamo 14mila nuovi arrivi irregolari e sono raddoppiati i rimpatri".