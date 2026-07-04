Fentanyl, Piantedosi: "Guardia alta, fenomeno preoccupante"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sul tema delle droghe sintetiche e in particolare del fentanyl. Sottolinea come in Italia il fenomeno non abbia ancora raggiunto la diffusione registrata in altri Paesi, a partire dagli Stati Uniti, ma resti motivo di forte preoccupazione per la pericolosità dei principi attivi, capaci di effetti devastanti anche a basse concentrazioni. Piantedosi ricorda che l'Italia ha adottato uno dei piani di contrasto alle droghe sintetiche più avanzati al mondo e ribadisce la necessità di mantenere alta la vigilanza.
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