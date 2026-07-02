Legge elettorale, dibattito in aula slitta al 14 luglio

La discussione della nuova legge elettorale in aula alla Camera è stata rinviata al 14 luglio. A Start su Sky TG24 i giornalisti Francesco Malfetano (La Stampa) e Carlo Tarallo (La Verità) analizzano i nodi ancora aperti nella maggioranza: il possibile ritorno delle preferenze, contestato da Lega e Forza Italia, e le tensioni interne al centrodestra sull'impianto della riforma. Sullo sfondo, la partita in vista del Quirinale e il ruolo di Vannacci in una possibile futura coalizione.