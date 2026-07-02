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Congresso Uil, premier Meloni accolta da un robot umanoide

Politica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata accolta da un robot umanoide alla fiera di Padova in occasione del XIX Congresso della Uil. Il robot ha salutato la premier dicendo: "Sono qui per aiutare e non per sostituire. È un grande onore darle il benvenuto al XIX Congresso nazionale della Uil. Grazie di essere venuta". La presidente del Consiglio ha ringraziato il robot per il benvenuto.

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