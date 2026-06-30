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Sky Cube 30/6 - Destra al Colle, è ancora un tabù?

Politica

Le dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla possibilità di "rompere un tabù" e avere in futuro un Presidente della Repubblica "non di centrosinistra" riaprono il dibattito in vista della corsa per il Colle.  Ne parliamo in questa puntata di Sky Cube con Stefania Pinna e Marco Di Fonzo

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