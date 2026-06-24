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Meloni: rafforzare legame transatlantico, pilastro Occidente

Politica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l'intenzione dell'Italia di contribuire con il proprio know how al rafforzamento dell'Alleanza atlantica. Un legame transatlantico più solido, ha sottolineato, resta uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente.

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