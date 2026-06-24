Meloni: Europa si assuma responsabilità su Nato

La premier Giorgia Meloni sollecita l'Europa ad assumersi le proprie responsabilità in materia di difesa e sicurezza, rafforzando una componente europea più solida dell'alleanza atlantica in un'ottica di complementarietà con la colonna americana. Meloni invita a valorizzare le eccellenze del continente e a incentivare la nascita di una robusta base industriale europea della difesa.
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