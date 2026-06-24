Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iran, opposizioni all'attacco sulle parole di Rutte

Politica

Le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte, secondo cui circa 500 velivoli americani sarebbero decollati da basi italiane per l'operazione Epic Fury, accendono lo scontro politico in Italia. Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento sul ruolo dell'Italia nella guerra in Iran. Giuseppe Provenzano (Pd) sostiene che le parole di Rutte smentirebbero le rassicurazioni dell'esecutivo, mentre Giuseppe Conte (M5S) chiede conto a Giorgia Meloni di un coinvolgimento in una guerra ritenuta illegittima. Critici anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), che annuncia un'interrogazione parlamentare, mentre Carlo Calenda (Azione) ridimensiona le affermazioni di Rutte.

Prossimi Video

Iran, opposizioni all'attacco sulle parole di Rutte

Politica

Tusk: difendere l'unità europea e i legami con gli Usa

Mondo

Macron al vertice di Berlino: rafforzare la Nato Ue

Mondo

Ucraina, Macron: primo testo congiunto sull'integrità

Mondo

La Guida: Alemanno, futuro da futurista

Politica

Ondata caldo in Europa, per Oms è emergenza sanitaria

Cronaca