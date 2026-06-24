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Iran, Conte: Meloni riferisca su aerei decollati da Italia

Politica

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, attacca il governo sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Iran, sostenendo che dal territorio italiano sarebbero partiti 500 velivoli per alimentare quella che definisce una "guerra illegittima", dannosa per l'economia di famiglie e imprese. Conte chiede che la premier Giorgia Meloni venga a riferire in Parlamento, negando che vi sia alcun orgoglio nazionale da rivendicare.

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