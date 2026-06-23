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Mattarella: Gdf tutela i contribuenti onesti

Politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di rispondere ai bisogni dei cittadini e dei contribuenti onesti. A questa funzione si affiancano la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea, la lotta alle frodi e la tutela dei mercati, in quello che il capo dello Stato definisce un presidio strategico per la correttezza, la legalità e la stabilità della vita economica del Paese.

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