Gentiloni: bene Mattarella, solidarietà a Meloni

In un'intervista a Sky TG24, Paolo Gentiloni commenta l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, definendolo "sguaiato" e meritevole di una risposta. Secondo l'ex premier ha fatto bene il Presidente della Repubblica a manifestare solidarietà alla premier, rappresentando tutta la politica italiana. Gentiloni osserva che il forte reciproco investimento tra Meloni e Trump spiega perché la rottura tra i due abbia ora toni così aspri.