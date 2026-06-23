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Gentiloni: bene Mattarella, solidarietà a Meloni

Politica

In un'intervista a Sky TG24, Paolo Gentiloni commenta l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, definendolo "sguaiato" e meritevole di una risposta. Secondo l'ex premier ha fatto bene il Presidente della Repubblica a manifestare solidarietà alla premier, rappresentando tutta la politica italiana. Gentiloni osserva che il forte reciproco investimento tra Meloni e Trump spiega perché la rottura tra i due abbia ora toni così aspri.

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