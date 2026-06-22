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Schlein: condanniamo Trump, Italia esca da Board of Peace

Politica

La segretaria del Pd Elly Schlein torna ad attaccare il governo sulla politica estera. Dopo aver condannato gli attacchi del presidente statunitense Donald Trump, definiti inaccettabili, Schlein chiede all'esecutivo di "passare dai tweet ai fatti", a partire dall'uscita dal Board of Peace, organismo nel quale a suo dire l'Italia non sarebbe dovuta entrare. La leader dem sollecita inoltre l'impegno per una sospensione della parte commerciale dell'accordo di cooperazione tra Ue e Israele.

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