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Meloni al raduno degli Alpini: "Sano orgoglio nazionale"

Politica

Giorgia Meloni è arrivata a sorpresa a Gemona del Friuli per il raduno degli Alpini del Triveneto, nell'anno del cinquantesimo anniversario del terremoto. "Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un'altra ragione. Ho pensato che fosse doveroso - ha detto la presidente del Consiglio -. Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare”. Poi ha espresso parole di profonda gratitudine per il corpo militare, sottolineando lo straordinario lavoro svolto anche in occasione delle Olimpiadi.

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