Trump vs Meloni, Fratoianni: Frutto di una scelta politica

In un duro intervento polemico, viene attaccata la linea di Giorgia Meloni nei confronti di Donald Trump, definita il frutto di una precisa scelta politica. Secondo chi parla, la premier avrebbe sostenuto la candidatura di Trump al Nobel, definito l'attacco al Venezuela un atto di autodifesa e assunto una posizione ambigua sull'Iran, oltre a essersi impegnata a garantire miliardi agli Stati Uniti per l'acquisto di gas liquido e armi americane.
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