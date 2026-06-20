Sky Tg25, il gran premio dei partiti

La seconda puntata del viaggio tra i partiti politici italiani dopo il Centrodestra si sposta nel "campo largo". Ospiti della puntata Simone Canettieri del Corriere della Sera, Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione,e Lorenzo Pregliasco di You Trend.
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