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Sky Tg25, il gran premio dei partiti

Politica

La seconda puntata del viaggio tra i partiti politici italiani dopo il Centrodestra si sposta nel "campo largo". Ospiti della puntata Simone Canettieri del Corriere della Sera, Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione,e Lorenzo Pregliasco di You Trend.

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