Centrodestra, resta il nodo Vannacci sulle alleanze

Nel centrodestra resta aperta la questione delle alleanze, in particolare il rapporto tra la maggioranza e il partito Il Mondo al Contrario di Vannacci, dato in crescita nei sondaggi e potenziale ago della bilancia alle prossime politiche. L'ex generale respinge le accuse e attribuisce ai partiti della coalizione la responsabilità della rottura, citando tra gli altri Romeo, Zaia, Salvini e Marina Berlusconi. Lega e Forza Italia chiudono a un'intesa, definendolo un traditore al servizio della sinistra, mentre Fratelli d'Italia invita alla prudenza. Sul fronte opposto resta al centro la foto del campo largo con Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, con Renzi che rivendica il ruolo dei riformisti.