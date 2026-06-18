Sky Cube 18/6 - Vannacci supera la Lega: che cosa cambia?

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Roberto Vannacci supera la Lega: che cosa cambia? - Sky Cube 18/6

Politica

Secondo l’ultima rilevazione YouTrend per Sky TG24, Futuro Nazionale arriva al 5,9%, sorpassando per la prima volta la Lega al 5,8%. Nella puntata di oggi di Sky Cube Claudio Calì ne parla con Lorenzo Pregliasco fondatore di YouTrend e Marco Di Fonzo – capo della redazione politica di Sky TG24 – per capire come cambiano i rapporti di forza nella destra e cosa raccontano davvero questi numeri

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