Sky Cube 18/6 - Vannacci supera la Lega: che cosa cambia?

Secondo l’ultima rilevazione YouTrend per Sky TG24, Futuro Nazionale arriva al 5,9%, sorpassando per la prima volta la Lega al 5,8%. Nella puntata di oggi di Sky Cube Claudio Calì ne parla con Lorenzo Pregliasco fondatore di YouTrend e Marco Di Fonzo – capo della redazione politica di Sky TG24 – per capire come cambiano i rapporti di forza nella destra e cosa raccontano davvero questi numeri
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