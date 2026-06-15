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Fiera libri, Meloni: no a patentino antifascista

Politica

Scontro politico sulla fiera dell'editoria "Più libri più liberi", che chiede agli aderenti di sottoscrivere i valori antifascisti della Costituzione. Per Giorgia Meloni si tratta di censura, mentre l'organizzazione difende la scelta e le opposizioni respingono l'accusa.

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