"Noi non non mandiamo le navi a far la guerra ma a far lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace", ha detto il ministro della Difesa parlando con i media all'ambasciata a Washington
Prossimi Video
Polo europeista, Calenda: Cantiere per alternativa a scempio estremista
Politica
Sorelle scomparse, procura indaga struttura
Cronaca
Crosetto: missione pronta dal punto di vista tecnico, mancano però precondizioni
Politica
G7 a Evian: in agenda guerra, economia e tecnologia
Mondo
Proseguno ricerche nel malgher della zia uccisa da nipote 17enne
Cronaca
Guerra Iran, Schlein: Difficile pace con Iran con Libano in fiamme
Politica
I cacciamine europei verso lo Stretto di Hormuz
Mondo