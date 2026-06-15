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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Crosetto: missione pronta dal punto di vista tecnico, mancano però precondizioni

Politica

"Noi non non mandiamo le navi a far la guerra ma a far lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace", ha detto il ministro della Difesa parlando con i media all'ambasciata a Washington

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