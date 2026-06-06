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Carlo Calenda: "Sono il Franti della politica italiana!" - Sky TG25 Bonus Track

Politica
Alessio Viola

Alessio Viola

Il periodo che viviamo è segnato dal bipopulismo (che va sfasciato) e dal nichilismo dell’intrattenimento: "Non abbiamo più un senso di comunità, eppure la nuova generazione merita di più di quello che la politica gli offre ogni giorno”. Cuore, l’accusa di essere il Churchill dei Parioli, il post con gli occhiali da sole e infine cosa farà esattamente dopo le prossime elezioni. Abbiamo parlato di tutto nel nuovo episodio di Bonus Track con il leader di Azione Carlo Calenda

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